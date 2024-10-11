Россия выразила протест Японии из-за будущих военных учений с США вблизи границ

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Посольству Японии в России выражен протест в связи с планами Токио в конце октября – начале ноября провести совместные с США военные учения вблизи государственных границ. Об этом пресс-служба российского МИД сообщила на сайте.

Японской стороне указано на неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных стран – членов НАТО.

Посольству Японии вынесено предупреждение о неизбежных ответных мерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России, а также о неуместности любых попыток со стороны Токио высказать свою "озабоченность" по поводу российских соответствующих действий.

Ранее в Киргизии завершилась активная фаза учений сил ОДКБ "Взаимодействие, Поиск, Эшелон – 2024". Представители военных ведомств отметили, что в этом году особое внимание уделили использованию всеми родами войск беспилотной авиации и противодействию ей.

В общей сложности задействовали около 1,5 тысячи военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.