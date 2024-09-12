Новости мира: активная фаза военных учений сил ОДКБ завершилась в Киргизии

В Киргизии завершилась активная фаза учений сил ОДКБ "Взаимодействие, Поиск, Эшелон – 2024". Представители военных ведомств отмечают, что в 2024 году особое внимание было уделено использованию всеми родами войск беспилотной авиации и противодействию ей. В общей сложности было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Тем временем в столице Аргентины Буэнос-Айресе тысячи людей собрались у здания Конгресса. Они требуют отмены вето, наложенного президентом Милеем на законопроект по увеличению пенсии. По словам местных жителей, аргентинцы переживают один из серьезнейших финансовых кризисов за десятилетия, и у пожилых людей не остается средств на существование.

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