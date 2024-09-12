Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 09:45

Безопасность

Новости мира: активная фаза военных учений сил ОДКБ завершилась в Киргизии

Новости мира: активная фаза военных учений сил ОДКБ завершилась в Киргизии

"Безопасный город": количество аварий с таксистами снизилось на 3,5% в Москве

Мошенники стали обманывать россиян от имени Минздрава

"МОСГАЗ" предупредил о новой схеме мошенников

"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения

Мосгаз предупредил об активизации мошенников после сезона отпусков

Стратегические командно-штабные учения "Океан-2024" начались в России

"Безопасный город": как службы транспортного узла ищут пропавших детей

"Безопасный город": с начала года в столице установили светофоры более чем по 100 адресам

"Безопасный город": более 7 тысяч нарушителей задержала столичная Росгвардия за месяц

В Киргизии завершилась активная фаза учений сил ОДКБ "Взаимодействие, Поиск, Эшелон – 2024". Представители военных ведомств отмечают, что в 2024 году особое внимание было уделено использованию всеми родами войск беспилотной авиации и противодействию ей. В общей сложности было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Тем временем в столице Аргентины Буэнос-Айресе тысячи людей собрались у здания Конгресса. Они требуют отмены вето, наложенного президентом Милеем на законопроект по увеличению пенсии. По словам местных жителей, аргентинцы переживают один из серьезнейших финансовых кризисов за десятилетия, и у пожилых людей не остается средств на существование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьза рубежомобществополитикавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика