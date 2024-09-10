Мошенники начали приобретать старые сим-карты для доступа к учетным записям жертв

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Киберпреступники приобретают старые сим-карты и используют их для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов, сообщает газета "Известия".

О том, что мошенники начали приобретать поступившие в повторную продажу старые сим-карты, ранее рассказали в МВД России. Впоследствии это может привести к утечке конфиденциальной информации, в том числе паспортных данных, отметили в сообщении.

Как подчеркнул ведущий эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов, сейчас номер мобильного телефона является обязательным атрибутом для регистрации во многих значимых сервисах. Если доступ к номеру телефона получают мошенники, то им становятся видны подтверждающие СМС для входа.

Получить старую сим-карту злоумышленники могут на теневых площадках или же самостоятельно проверив, не зарегистрирован ли номер на различных ресурсах, пояснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Горбунов, в свою очередь, напомнил, что традиционным способом получения доступа к сим-карте является кража смартфона. Однако сейчас мошенники прибегают и к созданию дубликата сим-карты, добавил он.

"Раздобыв персональные данные жертвы, мошенник подделывает доверенность, с которой идет в салон связи и просит выдать новую симку с сохранением номера телефона, поскольку старая якобы была утеряна", – сказал Горбунов.

По словам архитектора проектов по информационной безопасности Евгения Гуляева, в последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают симки с недорогими корпоративными тарифами в общественных местах.

"Они рассчитывают, что пользователи оценят преимущества таких тарифов и перенесут свои аккаунты и сервисы на новый номер телефона. Однако после этого злоумышленники получают доступ к сим-карте и используют ее для кражи аккаунтов", – пояснил Гуляев.

Для того чтобы защититься от подобных мошеннических схем, специалисты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, а также иметь отдельную сим-карту для регистрации в интернет-магазинах, заполнения форм обратной связи и других схожих ситуаций. Кроме того, стоит подать запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника.

Также стоит отдать предпочтение беспарольному методу аутентификации, рассказала в беседе с "Газетой.ру" эксперт Ксения Кокорева.

"Настройте удаленный доступ к устройству. Большинство современных смартфонов и планшетов предлагают функции, позволяющие удаленно заблокировать или стереть данные с потерянного устройства", – посоветовала Кокорева.

Эксперт также добавила, что стоит отключить автоматическую авторизацию для критически важных приложений и сервисов и убедиться в наличии резервного копирования данных.

"Используйте облачные сервисы или внешние накопители для регулярного резервного копирования данных. Это позволит вам не только восстановить информацию, но и избавиться от боли и неудобства, связанных с ее утратой", – сказала Кокорева, добавив, что необходимо следить за активностью своих аккаунтов.

Также при потере устройства необходимо обратиться в правоохранительные органы, заключила Кокорева.

Между тем россиян призвали блокировать незнакомые номера, чтобы защититься от мошенников. Юрист Виктория Ситдикова призвала не соглашаться на предложения легко заработать, а также не реагировать на просьбы о переводе денег от знакомых. Эксперт рекомендовала всегда добиваться в такой ситуации личной встречи.