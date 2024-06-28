Мошенники придумали новый способ обмана на "Госуслугах"

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян на "Госуслугах". Представляясь сотрудниками несуществующей Единой медицинской службы, злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на портале, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей платформы, направленной против мошенников.

Так, мошенники досаждают гражданам звонками с расспросами, когда те проходили флюорографию. Если обследование проводилось в 2024 году, то они сообщают, что в некой базе якобы есть результаты только за 2022-й. Ссылаясь на ошибку в системе, они просят сообщить номер СНИЛС или код из сообщения, при помощи которого затем получают доступ к аккаунту пользователя на "Госуслугах".

О еще одной схеме мошенничества рассказал глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru. По его словам, злоумышленники звонят владельцам домов и дач и пытаются убедить, что у них долгов в сотни тысяч рублей из-за нарушений земельного законодательства, выявленных Госземнадзором. Мошенники предлагают добровольно отказаться от права собственности на землю в уплату задолженности.

Депутат напомнил, что в случае нарушения земельного законодательства собственнику может грозить штраф в размере 5–20 тысяч рублей без изъятия недвижимости.

"Схема распространилась из-за того, что многие люди подали заявление о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника", – считает Гаврилов.

Ранее россиян предупредили, что мошенники научились подделывать голоса известных людей, родственников или начальников для получения доступа к персональным данным и финансам граждан. Например, атаке недавно подвергся гендиректор Большого цирка Эдгард Запашный. Под его именем злоумышленники начали рассылать сообщения. Он добавил, что ему уже несколько раз звонили по видеосвязи. Поэтому он не исключил, что другим людям тоже может позвонить кто угодно.