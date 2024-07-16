"Ведомости": Минцифры предлагает ужесточить правила оплаты мобильной связи

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Минцифры планирует ужесточить пополнение баланса мобильного номера наличными посредством предоставления паспорта перед этим. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Под изменения также могут подпасть продажи сим-карт. В министерстве считают, что сделку можно совершать только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

Вышеперечисленные поправки в закон "О связи", автором которых стало Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии – до 4 августа.

Между тем в России участились случаи, когда кибермошенники перехватывают контроль за сим-картой пользователя, выводят деньги со счетов и даже переписывают имущество на других людей. Аферисты могут перехватить номер телефона несколькими способами. Первый из них – мошенники звонят якобы от оператора связи и предлагают продлить договор.

Второй способ – кража телефона в общественном месте не как ценной вещи, а как ключа к деньгам. Например, есть случаи, когда с помощью личного кабинета на "Госуслугах" аферисты пытались переоформить имущество жертвы на других людей.