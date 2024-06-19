ГД приняла в первом чтении закон об ограничении продажи сим-карт иностранцам

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи сим-карт иностранным гражданам. Для них также будет обязательным включение в договор кода идентификации применяемого устройства (IMEI) и указание информации о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении "служебной" сим-карты.

В частности, после заключения договора операторы связи должны будут передавать сведения для размещения в личном кабинете абонента на портале госуслуг.

По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, если законопроект примут, то возможность контроля за номерами появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, передает РИА Новости. Он уточнил, что необходимо будет перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта.

Ответственность в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение новых требований установит отдельный законопроект.

Ранее комитет ГД по информационной политике поддержал законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами. Он предусматривает, что иностранцам нельзя будет оформлять на себя свыше 10 абонентских номеров.

Также говорилось, что, по задумке депутатов, предлагается законодательно установить обязанность уведомлять клиентов, чтобы защитить граждан от мошенников. Так, не позднее 10 дней до завершения договора абонентов могут уведомлять через "Госуслуги", СМС, по электронной почте или через личный кабинет.

