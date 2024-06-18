Комитет ГД поддержал проект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами

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Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

По данным Думы, законопроект предлагается рассмотреть 19 июня текущего года. В ГД подчеркнули, что данный законопроект направлен на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщал, что на портале "Госуслуги" может появиться раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя.

Данная инициатива появилась с учетом многочисленных случаев мошенничества с регистрацией сим-карт по подложным документам, уточнил Горелкин. По его словам, если закон примут, граждане смогут получать уведомления при оформлении на них нового договора.