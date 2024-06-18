Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 22:17

Политика

Комитет ГД поддержал проект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами

Фото: depositphotos/belchonock

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами и порекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

По данным Думы, законопроект предлагается рассмотреть 19 июня текущего года. В ГД подчеркнули, что данный законопроект направлен на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщал, что на портале "Госуслуги" может появиться раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя.

Данная инициатива появилась с учетом многочисленных случаев мошенничества с регистрацией сим-карт по подложным документам, уточнил Горелкин. По его словам, если закон примут, граждане смогут получать уведомления при оформлении на них нового договора.

Новости регионов: лимит на покупку сим-карт одним человеком могут ввести в России

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика