Пискарев: иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении по биометрии

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Иностранных граждан обяжут заключать договоры с операторами связи только в офисе и с использованием биометрии. Это предложение внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и депутат ГД Антон Горелкин в рамках готовящегося законопроекта, направленного на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи



По словам Пискарева, иностранцам нельзя будет оформлять на себя свыше 10 абонентских номеров. Кроме того, они должны будут прописывать в договоре IMEI (код идентификации устройства) и информацию о трудоустройстве с юрлицами и ИП, если человек использует "служебную" сим-карту. Иностранные граждане будут обязаны перезаключить ранее оформленные договоры с учетом новых норм до 1 марта 2025 года.

"Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", – отметил Пискарев в своем телеграм-канале.

Ранее соответствующее предложение также выдвигало министерство цифрового развития РФ, которое предложило продавать сим-карты по биометрии иностранцам и людям без гражданства. Согласно предложенному законопроекту, заключить договор на услуги связи люди смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.

