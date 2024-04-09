Половина россиян уверены, что к 2030 году останутся только биометрические пароли

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Почти половина граждан РФ – 47% – считают, что к 2030 году все пароли станут биометрическими, так как к этому времени планируется создание цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

Опрошенные уверены, что тогда отпадет необходимость запоминать пароли. Эксперты отметили, что такое вполне реально, уже сегодня с помощью биометрических данных можно получить электронную сим-карту и открыть банковский счет. А со второй половины 2024 года россияне смогут заселяться в гостиницы по таким данным без предъявления документов.

Также 23% респондентов предположили, что благодаря технологическому прогрессу любые утерянные данные можно будет восстановить, а 19% добавили, что у каждого появится свой карманный дата-центр.

По словам одного из авторов исследования Андрея Темченко, рынок дата-центров сегодня действительно двигается по пути создания все более миниатюрных центров обработки данных (ЦОД). Необходимость в своем ЦОД возникает не только у корпораций, но и у крупных предприятий и заводов.

"Поэтому сейчас они стремительно уменьшаются, становясь гибче и компактнее. Гигантские ЦОДы дополняются мобильными и модульными решениями. Вполне вероятно, что спустя несколько лет на рынке действительно появятся если не "карманные", то как минимум "домашние" решения", – прокомментировал Темченко.

17% россиян уверены, что через 5–6 лет искусственный интеллект будет решать, где, как и какие данные должны храниться. Еще 16% думают, что все уйдет в "облако". При этом только 14% верят в полное исчезновение бумажных носителей.

Тем не менее 35% граждан РФ не доверяют электронным хранилищам и отдают предпочтение бумаге. Оставляют всю информацию на рабочем столе компьютера и в памяти смартфона 27%. Съемные жесткие диски предпочитают 20% участников опроса, 11% – такие внешние носители, как CD, DVD или Flash, а 8% арендуют облачное хранилище.

Аналитики заметили, что каждый четвертый респондент признался, что никогда не хранит важную информацию на рабочем столе компьютера или в памяти смартфона, еще столько же отметили, что точно не стали бы доверять свои данные специализированным дата-центрам. К облачным центрам доверия не испытывают 24%, а 18% не привлекает мысль пользоваться съемными жесткими дисками. Зато съемные носители типа CD, DVD и Flash кажутся безопасными для большинства опрошенных, только 8% никогда не стали бы хранить там информацию.

Специалисты также обратили внимание на то, что россияне не слишком заботятся о защите своих паролей – лишь 25% участников следуют рекомендациям экспертов и заучивают свои пароли наизусть. Записывают пароли на бумагу, например на стикеры или в блокнот 19%, еще 18% пользуются автосохранением, 17% респондентов никак их не хранят и каждый раз пользуются функцией восстановления. А 11% россиян признались, что у них есть один пароль для всего, еще столько же сохраняют свои пароли в отдельный файл на рабочем столе компьютера.

Ранее стало известно, что до конца текущего года в трех регионах россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии. Нововведение будет протестировано в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях. Посетители МФЦ для подтверждения личности смогут просто посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника. Это позволит идентифицировать посетителя, после чего у работника сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.