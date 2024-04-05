Жителей трех регионов РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии – "Известия"

05 апреля, 05:44Технологии
Фото: depositphotos/ra2studio
Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта запустят до конца текущего года в трех областях. Об этом пишет газета "Известия".
Нововведение будет протестировано в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий уже подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов и направили их в аппарат правительства. По результатам пилотного проекта будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.
В Минцифры заявили, что подтверждение личности по биометрии направлено на то, чтобы упростить получение государственных услуг. Оно станет лишь альтернативой предъявлению паспорта, а не заменой ему.
В каждом из трех пилотных регионов будут выбраны отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.
Посетители МФЦ для подтверждения личности смогут просто посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника. Это позволит идентифицировать посетителя, после чего у работника сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.
Доступ к новому формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС – государственном хранилище биометрических данных.
Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии уже в этом году. Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие. Граждане смогут пройти процедуру заселения без предъявления документов, личность будет подтверждаться через Единую биометрическую систему.
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