Жителей трех регионов РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии – "Известия"

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Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта запустят до конца текущего года в трех областях. Об этом пишет газета "Известия".

Нововведение будет протестировано в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий уже подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов и направили их в аппарат правительства. По результатам пилотного проекта будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.

В Минцифры заявили, что подтверждение личности по биометрии направлено на то, чтобы упростить получение государственных услуг. Оно станет лишь альтернативой предъявлению паспорта, а не заменой ему.

В каждом из трех пилотных регионов будут выбраны отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

Посетители МФЦ для подтверждения личности смогут просто посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника. Это позволит идентифицировать посетителя, после чего у работника сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

Доступ к новому формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС – государственном хранилище биометрических данных.

Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии уже в этом году. Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие. Граждане смогут пройти процедуру заселения без предъявления документов, личность будет подтверждаться через Единую биометрическую систему.

