В РФ появилась возможность оформить электронную подпись по биометрии для юрлиц и ИП

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Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели теперь смогут оформить электронную подпись дистанционно при помощи данных из Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Новый сервис начал работать в личных кабинетах юрлиц и ИП на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Создание подписи потребует учетную запись на портале "Госуслуги", личный кабинет на сайте ФНС и подтвержденную биометрию. Ведомство уточнило, что это позволит подписывать документы и отчеты для ФНС, договоры и справки для документооборота и участия в государственных закупках.

В министерстве отметили, что оформление такой подписи является добровольным, а альтернативные способы ее получения все еще действуют.

"Чтобы электронные документы от лица организации или ИП смогли подписывать сотрудники, им необходимо оформить электронную подпись физлица и машиночитаемую доверенность", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" с использованием биометрических данных заработает в России с 1 марта. Он позволит предпринимателям по биометрии зарегистрировать бизнес, открыть счет в банке, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС РФ.

В правительстве уточнили, что соответствующее постановление уже подписано. Сервис реализуют в режиме эксперимента, он продлится до 1 марта 2025 года.

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