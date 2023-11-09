В РФ изучают возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза

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Центр биометрических технологий изучает возможность использования для идентификации пользователей рисунок вен ладоней и сетчатки глаза. Об этом сообщает генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Данный центр является оператором Единой биометрической системы РФ.

"Для нас определенный интерес представляют отпечатки пальцев как самый распространенный вид, но проблематичный с точки зрения массового использования. В качестве перспективных мы в том числе рассматриваем рисунок вен ладони, которые могут использоваться в услугах бесконтактно, а также сетчатку глаз", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, ЦБТ изучает возможность идентификации человека по походке. Эксперты исследуют, насколько походка может идентифицировать человека. Кроме того, идут работы над возможностью идентификации по почерку.

Поволоцкий подчеркнул, что все, что связано с различными видами геномной информации "однозначно не рассматривается" центром. Он также сообщил, что со следующего года начнет действовать рабочая группа с участием разработчиков технологий биометрии, с помощью которой будут сформированы предложения в дорожную карту по внедрению новых биометрических модальностей.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы заявили, что москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз за последние 2 года. В будний день жители совершали около 140 тысяч поездок по такому способу.

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