Москвичи воспользовались оплатой проезда по биометрии более 80 млн раз за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз за последние два года. В будний день жители столицы совершали около 140 тысяч поездок по такому способу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва стала первым в мире городом, где этот платежный сервис заработал в таком масштабе. Пользоваться биометрией или нет – решает только сам пассажир. Все остальные способы оплаты остаются. Система оплаты по распознаванию лица – полностью российская разработка", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи могут подключить такой способ оплаты через приложение "Метро Москвы". До конца года стоимость такой поездки с картой "Мир" составит 40 рублей.

Оплатить проезд по биометрии можно в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца, железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса" и на регулярном речном транспорте.

Ранее в Дептрансе рассказали, что в приложении "Московский транспорт" появилась схема второго маршрута электрических судов. На карте он обозначается фиолетовым цветом. В приложении пользователи могут узнать расписание, остановки, время в пути и возможные пересадки на другие маршруты.

До этого сообщалось, что стоимость проезда на втором маршруте речного трамвайчика в Москве не поднимется. Там будет такая же цена поездки, как и на первом маршруте, то есть 150 рублей.

Пассажиры речного трамвайчика смогут оплатить проезд "Тройкой", банковской картой, телефоном на системе Android с привязанной картой "Мир", а также по биометрии. Бесплатно прокатиться могут дети до семи лет в сопровождении взрослого и люди, имеющие абонемент "Единый" на 90 и 365 дней.

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