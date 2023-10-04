Второй маршрут речного трамвая появился в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Московский транспорт" появилась схема очередного маршрута электрических судов. На карте его обозначили фиолетовым цветом, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Теперь при нажатии на причал или судно на новом маршруте можно увидеть полную информацию, включая расписание, остановки, время в пути и возможные пересадки на другие маршруты. Взглянуть на последние можно в боковом меню при помощи кнопки "Маршруты речного транспорта". Оплатить проезд на электросудах можно с помощью карты "Тройка", банковской картой или по биометрии.

"Поездки с одного берега на другой будут быстрее, чем на личном транспорте", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Сейчас в Москве действует уже два регулярных маршрута речного электротранспорта. В сентябре запустили линию ЗИЛ – Печатники, а в июне – Киевский – Сердце столицы. В честь этого в Москве выпустили новые тематические карты "Тройка".

В итоге речной трамвай может не только заменить другие виды транспорта, но и поможет сэкономить время в пути для жителей некоторых районов столицы, отмечают в Дептрансе.

Жителям столицы рассказали о популярных маршрутах речного электротранспорта