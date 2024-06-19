Депутаты ГД предложили обязать операторов сообщать клиентам об изъятии номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Законопроект, обязывающий операторов мобильной связи предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии номеров, внесут в ГД 19 июня. Об этом сообщает газета "Известия".

Авторами законодательной инициативы стали глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Борис Чернышов.

В настоящее время операторы могут в одностороннем порядке расторгнуть договор и отобрать телефонный номер. Также они вправе прекратить обслуживание, если человек не пользовался им 90 и более дней.

По задумке депутатов, предлагается законодательно установить обязанность уведомлять клиентов о таких действиях, чтобы защитить граждан от мошенников. Так, не позднее 10 дней до завершения договора абонентов могут уведомлять через "Госуслуги", СМС, по электронной почте или через личный кабинет, говорится в документе.

Ранее комитет ГД по информационной политике поддержал законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами и порекомендовал принять его в первом чтении. Его могут рассмотреть уже 19 июня. Направленный на защиту граждан он предусматривает, что иностранцам нельзя будет оформлять на себя свыше 10 абонентских номеров.

