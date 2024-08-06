"Безопасный город": сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по спасению людей

Сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по поиску и спасанию людей, которые терпят бедствие в Царицынском пруду. В рамках тренировки спасатели, врачи скорой и центра медицины катастроф проверяют, насколько слаженно они могут работать при ликвидации происшествий на воде.

По легенде, пассажирское судно столкнулось с другим. На борту были пятеро людей, которые оказались за бортом. Подробнее – в программе "Безопасный город".

