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06 августа, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по спасению людей

"Безопасный город": сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по спасению людей

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Сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по поиску и спасанию людей, которые терпят бедствие в Царицынском пруду. В рамках тренировки спасатели, врачи скорой и центра медицины катастроф проверяют, насколько слаженно они могут работать при ликвидации происшествий на воде.

По легенде, пассажирское судно столкнулось с другим. На борту были пятеро людей, которые оказались за бортом. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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