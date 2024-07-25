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Новости

25 июля, 14:15

Происшествия

Житель Балашихи сознался в убийстве друга

Житель Балашихи сознался в убийстве друга

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Жителя Балашихи обвинили в покушении на убийство матери и отчима

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25-летний житель Балашихи Артем Миссюра, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима, дал признательные показания, а также в ходе допроса сознался еще в одном преступлении. 3 февраля он угостил друга ягодным морсом, в который заранее подсыпал химическое вещество. Употребление напитка привело к смерти мужчину.

В данный момент Миссюру проверяют на причастность еще к пяти эпизодам отравления людей из близкого окружения. Четыре жертвы остались живы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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