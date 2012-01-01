Соседи: подозреваемый в отравлениях родных из Балашихи разговаривал по слогам

Житель Балашихи, которого подозревают в попытке отравить мать и отчима, признался еще и в убийстве друга. Помимо этого, мужчина может быть замешан в пяти других подобных преступлениях. Что знакомые и соседи говорят о возможном серийном отравителе – в материале Москвы 24.

Отравленный морс

Фото: ГСУ СК России по Московской области

25-летнего жителя Балашихи Артема Миссюру задержали еще в середине июля – за возможное покушение на убийство мамы и отчима. Когда они впервые почувствовали себя плохо и обратились к медикам, те не смогли понять, в чем дело. Тогда подключились следователи, которые нашли в квартире отравленные продукты. После этого на кухне поставили камеру, которая и засняла, как сын подсыпал родителям опасные химикаты – этим он занимался с января по июнь 2024 года, сообщали в СК.

Однако теперь молодой человек признался, что тем же образом еще и убил своего товарища.





из сообщения ГСУ СК РФ по Московской области 3 февраля 2024 года, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее при употреблении к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления.

В опубликованном СК видео Артем Миссюра рассказал, что его друг выпил не всю бутылку.

"Мы съездили за витаминами, вернулись обратно, и все, по домам. У него ухудшилось самочувствие, через сутки его увезли в больницу, <...> и там он скончался", – признался подозреваемый.

При этом в СК подчеркнули, что проверяют причастность мужчины к еще пяти подобным отравлениям близких, в живых из которых остались четверо. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и убийстве.

По какой именно причине Артем Миссюра травил родных, пока неизвестно.

"Не очень адекватный"

Фото: ГСУ СК России по Московской области

От рук Артема Миссюры могли пострадать его дядя и девушка: по данным телеграм-канала Mash, на последней он якобы экспериментировал с дозировками, после чего возлюбленная оказалась в реанимации. Среди жертв также могла быть бабушка парня, сообщает сайт "Аргументы и факты". По данным издания, 69-летняя женщина умерла в апреле, внезапно почувствовав себя плохо. При этом до ее смерти внук одолжил у бабушки полмиллиона рублей, которые не отдал. Зачем Миссюре такая сумма, неизвестно, однако знакомые Артема рассказали, что тот якобы увлекался онлайн-казино.

Приятель молодого человека Сергей в беседе с журналистами и вовсе сообщил, что парень крал деньги у собственной девушки.





Сергей знакомый подозреваемого в отравлениях близких в Балашихе Таскал постепенно, маленькими суммами, чтобы было незаметно. В общей сложности взял около 50 тысяч рублей. Но она все равно узнала об этом и, как говорят, потребовала у Артема вернуть их. Тот не стал этого делать.

"Тогда она обратилась к его родителям. И уже они заставили сына отдать эти 50 тысяч рублей. То, как они отреагировали на воровство, свидетельствует о том, что они порядочные люди и не стали покрывать сына", – поделился Сергей.

Также журналисты поговорили с соседями семьи Артема. По их словам, Миссюра "разговаривал по слогам", объясняя это тем, что так проверяет свою речь. При этом местные назвали его "не очень адекватным, но безобидным" человеком, над которым "посмеивались".

А вот продавец в местном магазине Дмитрий отметил другие особенности молодого человека – странная походка и привычка разговаривать с самим собой. При этом его бывшая одноклассница в беседе с MSK1.RU добавила, что Артем ей ничем примечательным не запомнился.



одноклассница подозреваемого в отравлениях близких в Балашихе В школе с девочкой встречался, тоже нашей одноклассницей. Лет 8 вместе были. Я всегда умилялась, как он за ней ухаживает и заботится. Казалось, что это очень хороший парень.

После школы девушка виделась с Артемом пару лет назад на встрече выпускников, но и тогда он ничем не выделялся. При этом, по ее словам, Миссюра не терял связь со старыми друзьями. Узнав об отравлениях, одноклассники парня были в шоке, заключила она.