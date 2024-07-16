Новости мира: дома двух миллионов индийцев оказались затоплены

96 человек погибли из-за наводнения на северо-востоке Индии, сообщили местные власти. Несмотря на то, что паводковая зона сокращается, число жертв продолжает расти. Затопило дома более двух миллионов жителей. Только в штате Ассам от наводнения пострадали около 600 тысяч человек.

Тем временем жителей Чикаго сиреной предупредили о приближении торнадо. На город обрушилось сразу 10 торнадо.

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