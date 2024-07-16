Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 16:00

Происшествия

Новости мира: дома двух миллионов индийцев оказались затоплены

Новости мира: дома двух миллионов индийцев оказались затоплены

Новости регионов: спасатели просушили более 200 домов в Приморье после паводка

Не менее 15 человек госпитализировали с отравлением на севере Москвы

Суд вынес приговор водителю электросамоката, который сбил пожилую женщину

Около 15 человек отравились шаурмой на севере Москвы

Лесной пожар вспыхнул на южном побережье Крыма

Агрессивного мужчину с ножом задержали в Балашихе

Новости регионов: четыре тыс человек привлекли для тушения пожаров на Дальнем Востоке

Новости регионов: площадь лесного пожара превысила 30 гектаров в Коктебеле

Врачи рассказали о случаях падения детей из окон

96 человек погибли из-за наводнения на северо-востоке Индии, сообщили местные власти. Несмотря на то, что паводковая зона сокращается, число жертв продолжает расти. Затопило дома более двух миллионов жителей. Только в штате Ассам от наводнения пострадали около 600 тысяч человек.

Тем временем жителей Чикаго сиреной предупредили о приближении торнадо. На город обрушилось сразу 10 торнадо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика