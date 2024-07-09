09 июля, 09:23Происшествия
Подозреваемому в убийстве на западе Москвы предъявлено обвинение
В Москве предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве мужчины на западе города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Его обвиняют по статьям "Убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
По данным ведомства, обвиняемый был знаком с потерпевшим и убил его из личной неприязни. Злоумышленник нанес пять огнестрельных ранений 34-летнему мужчине. Затем фигурант попытался скрыться, оказав активное сопротивление при задержании.
В ближайшее время суд и прокурор рассмотрят вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Столичная прокуратура контролирует расследование дела.
Убийство произошло возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. При задержании подозреваемый 15 раз выстрелил в полицейских, пытаясь оказать сопротивление, но был ранен ответным огнем.
Убитым является Константин Балишанский. Погибший работал сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.
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