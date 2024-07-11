Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: Роспотребнадзор выяснил, чем отравились дети и один взрослый в Туве

Новости регионов: Роспотребнадзор выяснил, чем отравились дети и один взрослый в Туве

Около 20 газовых баллонов может находиться в горящем здании в Химках

Площадь пожара в Химках выросла до 3 тыс "квадратов"

Кровля обрушилась на площади 80 "квадратов" при пожаре в Химках

Площадь возгорания в цеху в Химках увеличилась до 2 тыс "квадратов"

Крупный пожар произошел в Химках

Новости мира: у пассажирского самолета Boeing лопнула шина во время взлета в США

Новости мира: торнадо прошелся по американскому штату Нью-Йорк

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии достигла 600 тыс гектаров

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Ступино

47 человек, которые отравились в детском лагере Тувы, ели шаурму, шашлык и чипсы. Их привезла администрация лагеря в день закрытия первого сезона. Об этом по итогам предварительного расследования сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что эти продукты не входят в список, утвержденный для питания детей. В итоге суд приостановил работу лагеря "Чагытай" на 12 дней.

Тем временем более 400 человек заразились ботулизмом в России в июне, двое из них умерли. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов. Салат с фасолью, который стал причиной заражения, доставили почти по трем тысячам адресов. Фасоль, ставшая причиной массового отравления, закупалась за рубежом, а при изготовлении продукта были нарушены все возможные правила и технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика