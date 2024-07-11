Новости регионов: Роспотребнадзор выяснил, чем отравились дети и один взрослый в Туве

47 человек, которые отравились в детском лагере Тувы, ели шаурму, шашлык и чипсы. Их привезла администрация лагеря в день закрытия первого сезона. Об этом по итогам предварительного расследования сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что эти продукты не входят в список, утвержденный для питания детей. В итоге суд приостановил работу лагеря "Чагытай" на 12 дней.

Тем временем более 400 человек заразились ботулизмом в России в июне, двое из них умерли. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов. Салат с фасолью, который стал причиной заражения, доставили почти по трем тысячам адресов. Фасоль, ставшая причиной массового отравления, закупалась за рубежом, а при изготовлении продукта были нарушены все возможные правила и технологии.

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