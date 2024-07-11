Новости мира: торнадо прошелся по американскому штату Нью-Йорк

В американском в штате Нью-Йорк автор видео едва успел забежать в свой дом до того, как торнадо подошел слишком близко. Вихрь был такой силы, что сорвал крышу с соседнего здания. Пострадал ли кто-то от удара стихии, пока неизвестно.

Кроме того, нидерландские и английские фанаты практически разрушили летнюю веранду одного из кафе в Дортмунде. Все произошло перед вторым полуфиналом чемпионата Европы. Болельщики кидали друг в друга стулья, еду и даже телевизор. Дело дошло и до драки. Тем временем сборная Англии выбила Нидерланды из борьбы за кубок и вышла в финал Евро-2024. Игра завершилась со счетом 2:1.

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