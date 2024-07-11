Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: торнадо прошелся по американскому штату Нью-Йорк

Новости мира: торнадо прошелся по американскому штату Нью-Йорк

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии достигла 600 тыс гектаров

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Ступино

Сухая трава загорелась в районе спортивного комплекса "Арена-Крым" в Евпатории

В Москве девушка на электросамокате сбила пешехода и скрылась с места ДТП

"Безопасный город": женщина списала 40 тыс рублей с украденного телефона в Подмосковье

"Безопасный город": пассажир выгнал певицу Ермак из вагона метро в Москве из-за прически

Новости регионов: ректора БФУ имени Канта арестовали по делу о растрате

Новости часа: первый этап благоустройства в Парке Горького закончится в 2024-м

Новости регионов: в Омской области посетитель поджег кафе

В американском в штате Нью-Йорк автор видео едва успел забежать в свой дом до того, как торнадо подошел слишком близко. Вихрь был такой силы, что сорвал крышу с соседнего здания. Пострадал ли кто-то от удара стихии, пока неизвестно.

Кроме того, нидерландские и английские фанаты практически разрушили летнюю веранду одного из кафе в Дортмунде. Все произошло перед вторым полуфиналом чемпионата Европы. Болельщики кидали друг в друга стулья, еду и даже телевизор. Дело дошло и до драки. Тем временем сборная Англии выбила Нидерланды из борьбы за кубок и вышла в финал Евро-2024. Игра завершилась со счетом 2:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика