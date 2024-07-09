Минобрнауки РФ высказало готовность оказать содействие СКР по делу ректора БФУ

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Министерство науки и высшего образования РФ готово оказывать все необходимое содействие следственным органам по делу ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России в курсе задержания ректора БФУ имени Канта Александра Федорова", – цитирует ТАСС.

Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей.

В самом образовательном учреждении уточнили, что все подразделения и службы вуза продолжают работать в штатном режиме. В ближайшее время Минобрнауки назначит сюда временно исполняющего обязанности.

