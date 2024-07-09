Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар произошел на складе в Старой Купавне, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В городе Старая Купавна горел склад с лекарствами и упаковочными материалами. Пожарные ведомства ликвидировали открытое горение на 20 квадратных метрах", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших, на данный момент проводится проливка и разбор конструкций.

Ранее в Москве утром 9 июля в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского загорелись вещи на девятом этаже 22-этажного здания. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать, пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.