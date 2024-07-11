Сборная Англии победила нидерландцев и вышла в финал Евро-2024

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Сборная Англии со счетом 2:1 одержала победу над командой Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гарри Кейн (18-я минута) и Олли Уоткинс (90+1-я). У команды Нидерландов мяч забил Хави Симонс (7-я минута).

В финале сборной Англии предстоит сыграть против команды Испании. Встреча пройдет 14 июля.

Ранее во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд.

39-летний спортсмен три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира. Однако Португалия все равно вышла победителем со счетом 2:1.