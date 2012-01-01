Сборная Испании победила Францию и стала финалистом Евро-2024

Сборная Испании по футболу 9 июля одержала победу над командой Франции со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата Европы. На гол Рандаля Коло-Муани "красная фурия" ответила мячами Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Теперь испанцы ждут победителя пары Англия – Нидерланды, с которым и встретятся в финале на Олимпийском стадионе в Берлине. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Сборная Испании изначально виделась фаворитом в полуфинале чемпионата Европы по футболу против Франции. Команда Луиса де ла Фуэнте – самая результативная на турнире и при этом надежно смотрится в обороне. "Красная фурия" выиграла свою группу, одержав три победы в трех встречах, а в плей-офф выбила Грузию (4:1) и хозяев турнира Германию (2:1 в дополнительное время с голом на 119 минуте).

А вот французов на этом Евро преследует рок крайне слабой реализации: до полуфинала в активе подопечных Дидье Дешама было всего три мяча во всех играх, два из которых – автоголы, и еще один – пенальти в исполнении Килиана Мбаппе. Сам новичок мадридского "Реала" в последних играх, скорее, мучился: все дело в неудобной маске, которую ему пришлось надеть после травмы носа, полученной в матче групповой стадии против Австрии. В итоге французы отдали первое место в своем квартете все тем же австрийцам, и вышли в плей-офф со второго, а в решающих матчах с громадным трудом прошли Бельгию (1:0) и Португалию (0:0, дожали в серии пенальти).



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В полуфинале Мбаппе пошел на риск и вышел на поле без защитного атрибута. И в маске ли было дело или нет, но уже на 9-й минуте Килиан помог своей сборной забить первый гол с игры. Форвард получил мяч на левом фланге и навесил в штрафную аккурат на голову Рандаля Коло-Муани, тот выиграл борьбу на втором этаже и переправил мяч в сетку – 1:0. Таким образом, Франции понадобилось целых 87 ударов, чтобы впервые отличиться на этом турнире без помощи автоголов и пенальти.

После пропущенного мяча испанцы включили удвоенное движение и начали разрывать оборону французов. Особенно хорош был вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории полуфиналов не только Евро, но и чемпионатов мира. В этом плане он обошел самого Пеле. А на 21-й минуте Ямаль превзошел еще одно достижение "короля футбола", став самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира: в свои 16 лет и 362 дня вингер на правом фланге раскачал полузащитника Адриена Рабьо, переложил под левую и отправил мяч в ворота дальним ударом в притирку со штангой по потрясающей дуге. Голкиперу французов Майку Меньяну не помог даже красивый прыжок – 1:1.

К слову, именно между Ямалем и Рабьо до игры случилась словесная дуэль. Француз пообещал лишить молодое дарование зоны комфорта и указал, что в полуфинале ему придется сделать больше, чем до этой стадии. На это Ямаль ответил: "Двигайся молча. Говори только тогда, когда нужно сказать: "Шах и мат". Получается, свою позицию Ламин защитил и словом, и делом.



Фото: AP Photo/Ariel Schalit

А на 25-й минуте испанцам удалась еще одна результативная атака. Полузащитник Дани Ольмо в штрафной технично выловил вынос игрока французов, убрал под правую и пробил в створ мимо Меньяна. На пути мяча остался только защитник Жюль Кунде, который не сумел прервать его полет в сетку – 2:1.

Казалось, болельщиков впереди ждет голевое шоу, но надежды в этом плане не оправдались. Тренеры обеих команд сумели подлатать щели в обороне и этим существенно осложнили жизнь быстрым атакующим футболистам, коих в сборных Испании и Франции хоть отбавляй. Как результат – и без того не самое большое количество голевых моментов в матче (по сути, соперники реализовали все, что до этого создали) вовсе сошло на нет.

После перерыва Дешам пытался менять игру заменами, выпускал все новых исполнителей, но качественного перелома так и не случилось. Более того, испанцы в целом сумели взять мяч под свой контроль и в концовке не допустили даже намека на штурм ворот Унаи Симона. Мбаппе же в очередной раз на нынешнем турнире растворился на поле, проведя лишь один сильный отрезок на старте матча. Теперь же его мучения и всей сборной завершены: исходя из игры "трехцветных" на всем Евро, их вылет абсолютно закономерен.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Испания же стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая сумела одержать шесть побед на турнире. В финале Евро они сыграют пятый раз, и теперь будут дожидаться победителя пары Англия – Нидерланды: их встреча пройдет 10 июля в 22:00.

Причем если Ямаль получит шанс выйти на поле Олимпийского стадиона в Берлине 14 июля, он сделает это уже будучи 17-летним. День рождения Ламин отметит за день до финала, и партнеры наверняка не будут против преподнести ему и себе в подарок главный трофей сборных Старого света.