Англия и Нидерланды сыграют во втором полуфинале Евро–2024

6 июля завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу в Германии: сборная Англии по пенальти была сильнее Швейцарии, а Нидерланды в основное время одолели Турцию. Теперь им предстоит сыграть в полуфинале между собой.

Англия – Швейцария

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Сборная Англии на правах самой дорогой команды чемпионата Европы (общая стоимость состава – около 1,5 миллиарда евро) до турнира считалась одним из главных фаворитов. Результат команда Гарета Саутгейта в итоге показывает: первое место в своей группе и проход Словакии в 1/8-й – пусть и в овертайме. Однако то, в каком стиле она это делает, вызывает большие вопросы: вязкая усыпляющая игра – явно не то, чего ждали большинство болельщиков и экспертов от звездной дрим-тим.

Швейцарцы на Евро пусть и заняли второе место в своей группе, но выглядели куда ярче англичан. Да еще и убрали с дороги в 1/8 финала теперь уже экс-чемпионов – сборную Италии. Однако в четвертьфинале команда Мурата Якина тоже попала в английскую ловушку, завязнув в их тягучем стиле.

Подопечные Саутгейта в первом тайме здорово оборонялись и ничего не дали создать швейцарцам у ворот Джордана Пикфорда. При этом англичане уже традиционно для этого Евро неважно выглядели в позиционном нападении. Если бы не обостряющие рывки Букайо Саки на фланге, из первой 45-минутки вообще было бы вспомнить нечего. В итоге команды нанесли шесть ударов на двоих, и ни разу не пробили в створ.

Во втором тайме швейцарцы все же начали подбираться к воротам Пикфорда, но не могли конвертировать преимущество во что-то по-настоящему опасное. Англичане же все никак не взрывались: будто ждали пинка, который мотивировал бы их организовать кавалерийский наскок на крепость голкипера Яна Зоммера. И пинок случился: на 75-й минуте после затяжного переката мяча партнеры нашли в штрафной Дана Ндоя, форвард итальянской "Болоньи" прострелил на дальнюю, где свой момент поджидал Брель Эмболо – 1:0.



Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Только после этого британцы вспомнили, что кроме своих ворот есть еще и чужие, и было бы неплохо в них попасть. Осмысленная игра у сборной Англии не шла, но на их счастье на помощь пришел шальной дальний удар Саки: нападающий лондонского "Арсенала" на 81-й минуте получил мяч на правом фланге, чуть сместился, убрал под рабочую левую и точно уложил мяч под штангу – 1:1.

Команды подарили нам уже третий овертайм на четвертьфинальной стадии, который вместил в себя лишь два по-настоящему интересных события – по одному на каждую. В первой 15-минутке классный дальний выстрел удался Деклану Райсу – Зоммер вытянулся в струнку и потащил. А во второй вышедший на замену Джердан Шакири решил исполнить "сухой лист", но его подача с углового угодила в каркас ворот Пикфорда.

Как и в матче между Португалией и Францией, закрывать все вопросы пришлось в серии пенальти. И здесь у швейцарцев с первого же удара все пошло наперекосяк – защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи слабовато пробил в левый от вратаря угол, что стало для Пикфорда желанным подарком. Англичане же все свои попытки уложили точно в цель, благодаря чему со скрипом, но все же вновь прошли в следующую стадию.

Уже позднее в Сети появилось фото, которое доказывает, что Пикфорд был идеально готов к серии 11-метровых – на его бутылочке с водой было написано, куда вероятнее всего пробьют игроки соперника. В том числе, и "Аканджи – прыгай влево".

Нидерланды – Турция

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Оранжевые" – единственные четвертьфиналисты, которые прошли в плей-офф лишь за счет добора четверки лучших команд с третьего места в группе. В первых матчах команда Рональда Кумана, скорее, искала себя, нежели показывала хоть что-то осмысленное. Лишь в 1/8-й у сборной Нидерландов получились яркие 3:0 против Румынии, при том, что голов в их исполнении могло быть гораздо больше.

Турция же под руководством Винченцо Монтеллы стала одним из самых ярких явлений. Из группы его команда выпорхнула со второго места, а в 1/8 финала неожиданно для многих победила еще одну команду-открытие – Австрию (2:1). Причем дубль удался защитнику Мериху Демиралу, что до него удалось лишь трем игрокам обороны за всю историю Евро. Правда, свой успех он решил отметить жестом "Серых волков", который в Турции считается жестом национальной гордости, однако также ассоциируется с турецкими ультранационалистами. За что в итоге и получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию.

Спортсмена попытался отстоять даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: сказал, что жестом Демирал лишь выразил свою радость, и обратил внимание, что у немцев на футболке орел, у французов петух, и им никто ничего не говорит. А болельщики сборной после инцидента с Демиралом намеренно показывали этот жест как на стадионе во время матча с Нидерландами, так и вне его. Тем самым добавив работы немецкой полиции.

К слову, на трибунах присутствовал и сам Эрдоган, который ради сборной своей страны прервал дела и прилетел в Германию. Но в первые полчаса ни он, ни другие зрители яркого шоу в исполнении команд не увидели. Зато на 35-й президент и все турецкие фанаты вскочили со своих кресел: голландцы после розыгрыша углового у своих ворот неудачно вынесли мяч на ногу Арде Гюлеру, молодой талант мадридского "Реала" загрузил верхом на дальнюю, где поджидали сразу три позабытых всеми адресата. В итоге мяч головой заколотил защитник греческого "Панатинайкоса" Самет Акайдын – 1:0.

В атаке у команды Кумана дела не шли от слова совсем, поэтому тренер уже в перерыве пошел на стандартный для себя ход – выпустил на острие почти двухметрового нападающего немецкого "Хоффенхайма" Ваута Вегхорста. Игра Нидерландов впереди тут же трансформировалось в бесчисленное количество навесов на большого форварда – и это пошло "оранжевым" на пользу. При этом турки почти перестали создавать остроту, ограничившись в первые 20 минут второго тайма разве что опасным ударом Гюлера со штрафного в штангу.



Фото: AP Photo/Markus Schreiber

По-настоящему Вегхорст оправдал свое появление в районе 70-й минуты. Его неуклюжий удар в касание голкипер турок Мерт Гюнок перевел на угловой, розыгрыш которого головой точно замкнул защитник Стефан де Врей. До этого он не забивал за свою сборную больше девяти лет – 1:1.

А на 76-й Вегхорст помог перезапустить атаку после очередного выноса турецких защитников: на фланге голландцы отыскали Дензела Думфриса, тот соорудил сильный прострел на дальнюю, под который в борьбе с Коди Гакпо неудачно подставил ногу Мерт Мюлдюр – уже десятый автогол на этом Евро и 2:1 в пользу Нидерландов.

До самого финального свистка турецкая сборная устраивала ожесточенный штурм ворот Барта Вербрюггена, однако голландский голкипер стоял стеной, вытаскивая порой мертвые мячи. А где уже не мог помочь он, удары своим телом закрывали его партнеры. В итоге Куман и его команда с трудом прорвались в следующий раунд, а Монтелла везет свою яркую крепкую команду домой.

Теперь нас ждут полуфиналы: 9 июля выяснят, кто круче, Испания и Франция, а 10-го – Англия и Нидерланды. Оба поединка состоятся в 22:00.

