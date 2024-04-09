СК просит арестовать фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет просит Черемушкинский суд Москвы арестовать двух фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов на знание русского языка, сообщает ТАСС.

Еще одному фигуранту дела просят избрать запрет определенных действий. Всего по этому делу установлены и задержаны пять подозреваемых.

Накануне следователи возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. Как сообщили в ведомстве, в декабре прошлого года группа людей, в том числе сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, производили нелегальную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ для передачи этих документов в миграционные службы МВД.

Таким образом, без знаний русского языка иностранные граждане могли претендовать на получение вида на жительство в Москве. Следователи задержали пять подозреваемых в совершении преступления.