21 июня, 21:45Происшествия
"Безопасный город": суд избрал меру пресечения фигурантам дела о взятках в МГМСУ
В Бутырском районном суде Москвы избрали меру пресечения троим бывшим студентам Халилу Бабаеву, Муслиму Муслимову и Рачу Саркисяну, которых обвиняют в даче взятки в МГМСУ. Они пробудут под домашним арестом до окончания расследования.
Всего по этому делу были задержаны около 30 студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета. Согласно схеме, один студент собирал деньги со всех желающих купить положительные оценки и передавал их преподавателям. Подробнее – в программе "Безопасный город".
Читайте также
- В Москве задержали доцента МГМСУ по подозрению в получении взяток от студентов
- Дело о крупнейшей взятке в истории современной России поступило в суд Балашихи