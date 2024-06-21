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21 июня, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд избрал меру пресечения фигурантам дела о взятках в МГМСУ

"Безопасный город": суд избрал меру пресечения фигурантам дела о взятках в МГМСУ

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В Бутырском районном суде Москвы избрали меру пресечения троим бывшим студентам Халилу Бабаеву, Муслиму Муслимову и Рачу Саркисяну, которых обвиняют в даче взятки в МГМСУ. Они пробудут под домашним арестом до окончания расследования.

Всего по этому делу были задержаны около 30 студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета. Согласно схеме, один студент собирал деньги со всех желающих купить положительные оценки и передавал их преподавателям. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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