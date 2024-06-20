Новости мира: ошибка на ЛЭП спровоцировала тотальный блэкаут в Эквадоре

В Эквадоре случился тотальный блэкаут посреди дня. На несколько часов электричество пропало на всей территории страны. В некоторых районах остановились поезда, однако люди смогли выйти из них самостоятельно. Постепенно власти начали восстанавливать инфраструктуру, а произошедшее объяснили масштабной ошибкой на линии электропередачи.

Тем временем число погибших в результате пожара на складе боеприпасов недалеко от столицы Республики Чад выросло до девяти человек, более 40 ранены. В данный момент район Нджамены, в котором находилась взорвавшаяся армейская база, оцеплен военными. Они собирают неразорвавшиеся снаряды. Причина ЧП пока неизвестна. Версия о провокации в регионе не исключена.

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