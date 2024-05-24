Эксперимент по маркировке филлеров и косметических нитей начнется в России с 1 сентября

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Правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе пробирок, шприцев и филлеров. Так, он пройдет с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Эксперимент также охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде косметических нитей. Уточняется, что участие в нем будет добровольным, а коды маркировки предоставят производителям медизделий на безвозмездной основе.

Ожидается, что эксперимент поможет в отработке оптимальной технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары, а также позволит регулятору оценивать их достаточность и укомплектованность медицинских учреждений, и в перспективе блокировать оборот тех изделий, к качеству которых возникли вопросы.

Ранее в Госдуме начали разработку закона о маркировке созданного ИИ контента. Отмечается, что маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков, которые должны выглядеть ненавязчиво, но при этом быть заметными для потребителя.