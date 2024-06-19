ТАСС: Доцент МГМСУ задержан по уголовному делу о получении взяток от студентов

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Силовики задержали доцента Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, за денежное вознаграждение преподаватель помогал студентам сдать экзамены. При этом показания на него дали сами учащиеся.

Между тем в РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что в рамках дела прошли обыски по местам проживания некоторых студентов и сотрудников МГМСУ. В пресс-службе вуза сообщили, что оперативные мероприятия проводятся и в стенах университета.

В свою очередь, в МГМСУ подчеркнули, что вуз оказывает содействие следствию, а сложившаяся ситуация не отразится на работе учреждения.

Ранее Тверской суд Москвы назначил 12 лет колонии общего режима экс-председателю правления госкомпании "Автодор" Сергею Кельбаху по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье в 2014–2018 годах.

До этого дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд.