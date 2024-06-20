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Электричество отключилось во всем Эквадоре из-за аварии на ЛЭП
Фото: телеграм-канал Mash
Массовые отключения электроснабжения наблюдаются по всей территории Эквадора в связи с аварией на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности Роберто Луке на своей странице в соцсети X.
"Мы концентрируем все наши усилия на том, чтобы решить проблему как можно быстрее", – добавил чиновник.
По данным местных СМИ, из-за отсутствия электричества отключились все светофоры, что привело к дорожному коллапсу. Также в Эквадоре наблюдаются массовые перебои с интернетом.
Ранее отключение света произошло в прямом эфире украинского телемарафона. Ведущие объяснили инцидент аварийными отключениями, введенными энергетиками в Киеве 4 июня.
До этого Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе.
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