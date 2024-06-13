МТС: мощная DDoS-атака велась одновременно из Турции, Испании и Польши

13 июня, 10:01Технологии
Фото: 123rf/dolgachov
Сеть МТС подверглась мощнейшей за год DDoS-атаке. Хакеры пытались взломать сеть оператора одновременно из Польши, Турции, Испании, Китая и Эквадора, рассказали РИА Новости в компании.
По ее данным, в нападении задействовали свыше 20 000 устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака длилась примерно 2 часа, а система мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" сработала за считанные минуты.
Как сообщает компания, сервис оператора зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит. Хакеры были нацелены на конкретное сетевое оборудование – маршрутизатор. В случае успеха атака привела бы к отключению доступа в интернет для пользователей МТС целого региона.
Руководитель направления Anti-DDoS компании "МТС RED" Дмитрий Монахов отметил, что в последнее время хакеры тщательнее подходят к выбору целей. Они используют свои знания в области сетевых технологий для повышения результативности атак, делая ставку на их объем и интенсивность, заключил он.
До этого компания Apple предупреждала пользователей iPhone в 92 странах о возможных угрозах со стороны шпионского ПО. Корпорация порекомендовала всем получателям сообщения активировать на своих смартфонах режим Lockdown Mode. Он ограничивает возможности для атак шпионских программ, отключая некоторые функции.
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