Во Франции выдвинули обвинения убившему жену и четырех детей в канун Рождества – СМИ

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Мужчине, который был задержан по подозрению в убийстве супруги и четырех детей во Франции в канун Рождества, предъявили обвинения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет", – говорится в сообщении.

Сам мужчина на допросе рассказал, что к убийству его подтолкнули некие голоса. Ему также вменили попытку убить отца, в доме которого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Более того, позже выяснилось, что личность задержанного уже была знакома полиции, поскольку тот привлекался к ответственности за домашнее насилие и имел проблемы с психикой.

До этого стало известно, что в США подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков. После семейного похода за подарками 14-летний подросток поспорил со своим 15-летним братом из-за их количества. В ходе перепалки он достал пистолет и начал угрожать брату, а затем выстрелил в сестру, которая попыталась их успокоить.

