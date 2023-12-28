В США подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков

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Подросток застрелил сестру во время спора из-за рождественских подарков в американском штате Флорида, сообщает газета The Washington Post.

После семейного похода за подарками 14-летний подросток поспорил со своим 15-летним братом из-за их количества. В ходе перепалки он достал пистолет и начал угрожать брату, а затем выстрелил в сестру, которая попыталась их успокоить. 23-летняя девушка погибла.

После этого его старший брат выстрелил ему в живот. Медики сумели спасти подростка. Полиция задержала обоих братьев, им предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. Соседи рассказали, что молодые люди постоянно носили с собой оружие.

Ранее правоохранители сообщали о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. По информации полиции, подозреваемый в стрельбе сбежал с места происшествия. О мотивах злоумышленника не сообщалось.

До этого стрельба произошла на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада. В результате произошедшего погибли три человека, еще одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

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