Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете

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Три человека погибли в результате стрельбы на территории Невадского университета. Об этом сообщает полиция Лав-Вегаса на своей официальной странице в соцсети X.

В американском ведомстве добавили, что еще один пострадавший находится в критическом состоянии в местной больнице.

Ранее правоохранители сообщали о трех пострадавших при стрельбе в кампусе Невадского университета. В полиции отметили, что число жертв еще может увеличиться.

Об инциденте в Невадском университете стало известно в ночь на 7 сентября. Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса вуза. Стрелявший скончался, однако о причинах его смерти пока не сообщалось.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе