Москалькова предложила вернуться к обсуждению ответственности за насилие в семье

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. Об этом она заявила в Совфеде, где представила ежегодный доклад о деятельности уполномоченного за 2023 год.

По мнению Москальковой, можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия.

"Законодательно все-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье, причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступления", – цитирует ее ТАСС.

На вопрос о целесообразности принятия соответствующего закона омбудсмен ответила, что в 2023 году к ней поступило "несколько больше" обращений от жертв домашнего насилия, чем в прошлые годы. Москалькова объяснила, что по каждому работать было нелегко, поскольку, с ее слов, трудно доказывать факт домашнего насилия при отсутствии телесных травм или более тяжких последствий.

Ранее депутаты партии ЛДПР направили в правительство РФ на заключение законопроект, вводящий понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия. Глава фракции Леонид Слуцкий уточнил, что парламентарии подробно проработали тему, в том числе обсудив многие вопросы с Москальковой. Изменения предлагается внести в УК и КоАП РФ, которые усилят ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений, подчеркнул он.