Новости мира: в Казахстане приняли закон о домашнем насилии

В Калифорнии владелец одного из местных ювелирных магазинов показал, как постоять за себя. К нему ворвались воры, которые разбили молотками витрину и успели вытащить несколько дорогостоящих украшений.

Грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Во время обсуждения оппозиционный депутат не выдержал и набросился на оппонента.

В Казахстане приняли закон о домашнем насилии. Такую меру решили ввести после скандала с участием бывшего министра экономики страны. Он избил свою жену в ресторане и оставил умирать, не вызвав скорую. Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

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