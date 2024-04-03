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03 апреля, 23:30

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Новости мира: массовые протесты прошли на востоке Турции

Новости мира: массовые протесты прошли на востоке Турции

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Массовые протесты прошли на востоке Турции. На недавно прошедших муниципальных выборах там победил кандидат от прокурдской партии, но власти заявили, что у него нет законных прав для такой должности, потому что при подсчете голосов были нарушения. Победу хотят отдать представителю правящей партии.

В парламенте Грузии обсуждение законопроекта об "иноагентах" закончилось дракой. Год назад депутаты уже пытались рассмотреть этот документ, и тогда тоже не обошлось без рукоприкладства. На этот раз во время дискуссии один из депутатов назвал закон "оскорбительным". Это не понравилось авторам инициативы из правящей партии, и начался конфликт.

На Тайване число жертв землетрясения растет. Известно уже как минимум о 10 погибших и около тысячи пострадавших.

Землетрясение было магнитудой выше семи, а число афтершоков уже превысило 200. Издание Bloomberg сообщило, что серьезно повреждена инфраструктура крупнейшего в мире производителя чипов, пострадали производственные линии для компании Apple. Работа там полностью остановлена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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