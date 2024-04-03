Массовые митинги прошли в Израиле

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Массовые акции протеста проходят в Израиле, полиция арестовала пятерых участников митинга. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля сообщает ТАСС.

"Сотни участников беспорядков пытались силой прорвать полицейские заграждения, установленные возле резиденции премьер-министра (Биньямина Нетаньяху. – Прим. ред.), некоторые из них вступали в физическое противостояние с полицейскими", – указано в сообщении.

Отмечается, что в столкновениях с протестующими был ранен один полицейский, в которого бросили заграждение. Полиция применила спецсредства для подавления беспорядков.

Многотысячные манифестации с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников проходят в Иерусалиме третью ночь подряд перед зданием парламента страны и у резиденции премьер-министра страны.

17 февраля в Тель-Авиве также проходили массовые митинги в поддержку заложников ХАМАС. Некоторые активисты требовали от местных властей немедленного заключения сделки с палестинским движением, другие призывали к отставке премьер-министра Нетаньяху и проведению новых выборов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".