В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников

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Массовые митинги в поддержку заложников ХАМАС прошли вечером в субботу, 17 февраля, в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что некоторые активисты требовали от местных властей немедленного заключения сделки с палестинским движением, другие призывали к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проведению новых выборов.

Санкционированная властями акция прошла перед городским музеем искусств, возле комплекса правительственных зданий, где среди прочего находится штаб Минобороны страны.

На месте дежурили сотрудники полиции и врачи. Протестующие выходили на улицы с фотографиями заложников.

Митинги проходили на фоне очередного тупика в переговорах по прекращению огня в секторе Газа в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, об этом неоднократно говорилось мировым лидерам. Израильский премьер добавил, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

До этого СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Израилю вооружение на десятки миллионов долларов, несмотря на официальные требования Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Новости мира: тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников