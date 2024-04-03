Передвижную электростанцию направили в Луховицы для электроснабжения подтопленных сел

В Московской области продолжают бороться с последствиями половодья. Так, в город Луховицы в ближайшее время доставят передвижную электростанцию, которая позволит обеспечить светом подтопленные села.

Помимо этого, в селах Ловцы и Дединово уже установили две дизельные электростанции мощностью 430 киловатт, а в луховицком производственном отделении в круглосуточном дежурстве находится дизельная электростанция мощностью 630 киловатт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.