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03 апреля, 14:30

Происшествия

Передвижную электростанцию направили в Луховицы для электроснабжения подтопленных сел

Передвижную электростанцию направили в Луховицы для электроснабжения подтопленных сел

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В Московской области продолжают бороться с последствиями половодья. Так, в город Луховицы в ближайшее время доставят передвижную электростанцию, которая позволит обеспечить светом подтопленные села.

Помимо этого, в селах Ловцы и Дединово уже установили две дизельные электростанции мощностью 430 киловатт, а в луховицком производственном отделении в круглосуточном дежурстве находится дизельная электростанция мощностью 630 киловатт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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