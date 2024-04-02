"Безопасный город": мошенники украли у гандболиста Шишкарева 20 тыс руб

Мошенники украли у российского гандболиста Даниила Шишкарева 20 тысяч рублей. На одном из маркетплейсов он пытался купить кофемашину и нашел модель со значительной скидкой. По совету продавца он частично оплатил покупку.

В результате с карты спортсмена списались деньги, после чего переписку удалили, а кофейный аппарат так и не доставили. Шишкарев обратился в полицию.

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