02 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": мошенники украли у гандболиста Шишкарева 20 тыс руб
Мошенники украли у российского гандболиста Даниила Шишкарева 20 тысяч рублей. На одном из маркетплейсов он пытался купить кофемашину и нашел модель со значительной скидкой. По совету продавца он частично оплатил покупку.
В результате с карты спортсмена списались деньги, после чего переписку удалили, а кофейный аппарат так и не доставили. Шишкарев обратился в полицию.
Подробнее – в программе "Безопасный город".