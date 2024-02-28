Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

На станции Апрелевка Киевского направления МЖД произошел сход колесных пар, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

ЧП произошло в 11:52 в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща – Апрелевка. Пассажиров вывели из поезда через головной вагон. В результате никто не пострадал.

На место происшествия направили восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. Кроме того, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Из-за случившегося временно задерживаются электрички в сторону Москвы и области. Причины ЧП уточняются.

12 февраля поезда задерживались на Казанском направлении МЖД, в том числе МЦД-3, из-за технических причин. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

До этого составы поездов МЦД-4 (Калужско-Нижегородского диаметра) и Горьковского направления также задерживались в обе стороны в пути по техническим причинам.