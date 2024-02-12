Поезда задерживаются на Казанском направлении и МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пригородные поезда следуют в сторону Москвы с отклонением от графика на Казанском направлении МЖД, в том числе МЦД-3. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В пресс-службе магистрали уточнили, что поезда задерживаются по техническим причинам. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Отмечается, что принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

Ранее составы поездов МЦД-4 (Калужско-Нижегородского диаметра) и Горьковского направления задерживались в обе стороны в пути по техническим причинам.

До этого трамваи № 6, 15, 23 и 28 временно задерживались на Волоколамском шоссе, в районе остановки "Гидропроект". Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.