Поезда МЦД-4 и Горьковского направления задерживаются в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Составы поездов МЦД-4 (Калужско-Нижегородского диаметра) и Горьковского направления задерживаются в обе стороны в пути по техническим причинам. Об этом сообщает телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе магистрали принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Сейчас, по информации филиала, МЖД реализует все необходимые меры для того, чтобы уменьшить время опоздания составов.

Ранее по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" во Владимирской области. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На конечную станцию поезд прибыл с опозданием. В компании перевозчика отметили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Также сообщалось, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку из-за публикации в СМИ информации о задержках отправления пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) более чем на 25 минут.



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