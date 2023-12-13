Прокуратура проверит факт задержки электричек на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку из-за публикации в СМИ информации о задержках отправления пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) более чем на 25 минут. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, причиной задержек со станции Мытищи стала техническая неисправность. Она повлекла остановку электропоезда № 6207 Сергиев Посад – Москва и пассажирского поезда № 35 Нижний Новгород – Москва.

Отмечается, что по результатам проверки, если будут основания, в ведомстве рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Ранее, утром 13 декабря, на МЦД-3 из-за погодных условий были внесены изменения в расписание поездов. Между некоторыми рейсами увеличили интервал. В Дептрансе отмечали, что принимают меры для восстановления штатного интервала между поездами.

Также сообщалось, что по будням с 22:00 до 04:30 с 13 по 30 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов.

Москвичам рассказали об изменениях графика проездов МЦД с 10 декабря