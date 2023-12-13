Интервалы движения поездов увеличили на МЦД-3 из-за сложных погодных условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На МЦД-3 из-за погодных условий были внесены изменения в расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что принимают меры для восстановления штатного интервала между поездами.

Ранее стало известно об изменении графика движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4). Так, на МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов и добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей