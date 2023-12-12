Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По будням с 22:00 до 04:30 с 13 по 30 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Савеловском направлении в указанные часы интервалы движения увеличатся до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа 20 минут. Последние поезда со станции Бескудниково и Савеловского вокзала отправятся в 00:40 и 00:28 соответственно. В сторону Москвы последний поезд на Савеловский вокзал будет прибывать в 00:25.

На Белорусском направлении интервалы движения некоторых поездов увеличатся до 30 минут. Часть поездов проследуют с измененными остановками, другие не будут останавливаться на Беговой и Тестовской.

Вместе с этим изменится расписание некоторых рейсов "Аэроэкспресса" ранним утром и поздним вечером в Шереметьево.

"По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова: 13–15, 25–29 декабря будет закрыт путь в Москву, 18–22 декабря – путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути", – говорится в сообщении.

Изменения вызваны строительством станции Петровско-Разумовская.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

С 10 декабря изменился график движения поездов Московской железной дороги (МЖД). В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, 23 из которых новые. Последние начали отправляться с Ярославского, Павелецкого, Казанского и Восточного вокзалов.



Составы ЦППК начали курсировать по новому расписанию 10 декабря